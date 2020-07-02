Облизбирком подписал итоговый протокол голосования по поправкам к Конституции

Подписание итогового протокола голосования по поправкам к Конституции РФ состоялось сегодня в областной избирательной комиссии. Глава администрации Липецкой области посетил облизбирком перед процедурой подписания документа. Игорь Артамонов отметил, что голосование прошло легитимно, впервые не было зафиксировано ни одной жалобы.

«Хочу сказать слова благодарности – результат хороший, прошло без эксцессов, без нарушений, всё в рамках закона. Поздравляю с новой Конституцией», — сказал Игорь Артамонов.

Члены областной избирательной комиссии единогласно утвердили и подписали итоговой протокол.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. В Липецкой области работали 894 избирательных участка. За ходом голосования следили более шести тысяч общественных наблюдателей.

По данным избирательной комиссии Липецкой области, явка на участки для голосования по поправкам к Конституции РФ составила 66,31% от общего числа избирателей региона. Поправки к главному закону страны поддержали 78,56% жителей региона, против проголосовали – 20,39% избирателей Липецкой области.