Общественный транспорт Липецкой области проходит дезинфекцию

В регионе ведется санитарная обработка пассажирского транспорта в целях минимизации угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Прежде, чем выйти в рейс, каждый автобус проходит дезинфекцию. Обработку проводит специальная бригада в защитных костюмах.

Они используют дезинфицирующие средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Проводится обработка поручней, сидений, окон, места водителя.

Ежедневно с автовокзала «Липецк» выполняется около 300 рейсов по пригородным и междугородным маршрутам, средний ежесуточный пассажиропоток составляет около 4 тыс. человек.

Усилен и контроль сотрудников автовокзала. Они проходят ежедневный медицинский осмотр, водителей проверяют перед рейсом и после. Все сотрудники автовокзала, непосредственно контактирующие с людьми, используют маски.

Маски и дезинфицирующие средства, необходимые для соблюдения режима инфекционной безопасности, закуплены в необходимом количестве, сообщили в региональном управлении дорог и транспорта. В здании автовокзала также проводится дезинфекция поверхностей в течение дня.

Санобработку всех транспортных средств с использованием дезинфицирующих средств осуществляют и муниципальное автотранспортное предприятие, и частные перевозчики. Ведутся журналы учета выполнения уборки.