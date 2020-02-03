Обучающий семинар по вопросам участия в закупках провела корпорация МСП для предпринимателей региона

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с ОАО «РЖД», ПАО «Россети», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Ростелеком», ГК «Российские автомобильные дороги» при поддержке управления экономического развития Липецкой области провела обучающий семинар по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с 223-ФЗ.

В семинаре приняли участие свыше 100 субъектов малого и среднего бизнеса, руководители и специалисты предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, представители экономических служб муниципальных районов и другие.

Семинар открыл заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. Он отметил важность открытого диалога между представителями крупного бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства. Виталий Машков от Корпорации МСП и Ярослав Коваленко от МСП Банка рассказали на конкретных примерах о том, какие меры поддержки могут получить предприниматели, чтобы закупочные процедуры проходили максимально эффективно.

Представители ОАО «РЖД» и ПАО «Россети» подробно представили особенности участия малого и среднего бизнеса в закупках, разобрали с участниками семинара типичные ошибки при формировании заявочной документации. Такая работа позволит компаниям МСП оптимизировать закупочные процедуры и стать более конкурентоспособными.