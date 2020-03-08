Объявления в газете «Добринские вести» | №10 от 5.03.2020

Чтобы подать объявление или сделать рекламу, свяжитесь с нашим бухгалтером: 8 (47462) 2-16-86.
ПРОДАЮТСЯ
- ДОМ, КВАРТИРА 2-комн. в центре, холодильник «Атлант» б\у, стир. машина «Атлант» новая. Тел. 8-904-295-23-48.
- ДОМ по ул. Школьной, д. 8. Тел. 8-906-593-61-41.
- ДОМ по ул. Маяковского, 31. Тел. 8-916-881-90-82 (Надежда).
- КВАРТИРА 3-комнатная в центре. Тел. 8-920-522-27-14.
- КОМНАТЫ две раздельные в общежитии на ст. Плавица. Кухня, и с/у отдельно от соседей. Требуют ремонта. Цена – 275 000 р. Телефон: 8-951-543-74-82.
- ВАЗ 21010, 2000 г.в. в хор. состоянии. Цена – 45 т.р. Обращаться по тел.: 8-909-223-36-34.
- ТЕЛЯТА, бычки голштинской породы. 10 т.р. Тел. 8-980-264-09-12.
- КОЗЫ. Тел. 8-980-351-42-62.
- КУРЫ-молодки. Тел. 8-903-862-61-05.
- МЯСО домашнее (свинина). Недорого. Обращаться по тел.: 8-904-697-27-76 (Александр).
- КАРТОФЕЛЬ. п. Добринка, ул. Октябрьская, 78. Тел. 8-904-280-95-04.
- КАРТОФЕЛЬ. 500 руб. за 32 кг. Тел. 8-951-304-55-56.
ТРЕБУЮТСЯ
- Администрация Добринского муниципального района приглашает на работу главного специалиста-эксперта административной комиссии. Квалификационные требования: наличие юридического образования без предъявления требований к стажу работы, необходимый уровень знаний Конституции Российской Федерации, федеральных законов и законов Липецкой области. Контактный телефон: 2-34-57.
- Требуется водитель кат. Е с опытом работы на межгороде. Тел. 8-980-354-40-45, 8-915-554-56-82.
- Требуется бухгалтер (опыт работы с кассовым аппаратом в торговле, знание компьютера, без вредных привычек). З/плата по результатам собеседования. Справки по тел.: 8-960-159-57-26.
Отправить ответ