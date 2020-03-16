Партнерские материалы, реклама, объявления

Объявления в газете «Добринские вести» | №11 от 12.03.2020

3 часа назад
18 посмотрели

Чтобы подать объявление или сделать рекламу, свяжитесь с нашим бухгалтером: 8 (47462) 2-16-86.

ПРОДАЮТСЯ

  • ДОМ с мебелью, п. Добринка. Тел. 8-900-986-00-19.
  • КВАРТИРА 3-комнатная в центре. Тел. 8-920-522-27-14.
  • КВАРТИРА 2-комнатная на ст. Плавица, евроремонт;
  • КВАРТИРА 1-комнатная в Липецке. Тел. 8-905-687-60-86.
  • АВТОМОБИЛЬ «ДЭУ-НЕКСИЯ», 2012 г.в. Тел. 8-904-682-58-11.
  • ТЕЛЯТА, бычки голштинской породы, 10000 р. Тел. 8-980-264-09-12.
  • КУРЫ-МОЛОДКИ. Тел. 8-903-862-61-05.

СДАЕТСЯ

  • Сдается 1-комнатная квартира в Липецке. Тел. 8-904-299-92-36.

ТРЕБУЕТСЯ

  • Требуется РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ. З/п до 10 тыс. руб. Тел. 8-930-163-87-20.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Отправить ответ

  Подписка  
Уведомлять меня о