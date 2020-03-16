Объявления в газете «Добринские вести» | №11 от 12.03.2020

Чтобы подать объявление или сделать рекламу, свяжитесь с нашим бухгалтером: 8 (47462) 2-16-86.
ПРОДАЮТСЯ
- ДОМ с мебелью, п. Добринка. Тел. 8-900-986-00-19.
- КВАРТИРА 3-комнатная в центре. Тел. 8-920-522-27-14.
- КВАРТИРА 2-комнатная на ст. Плавица, евроремонт;
- КВАРТИРА 1-комнатная в Липецке. Тел. 8-905-687-60-86.
- АВТОМОБИЛЬ «ДЭУ-НЕКСИЯ», 2012 г.в. Тел. 8-904-682-58-11.
- ТЕЛЯТА, бычки голштинской породы, 10000 р. Тел. 8-980-264-09-12.
- КУРЫ-МОЛОДКИ. Тел. 8-903-862-61-05.
СДАЕТСЯ
- Сдается 1-комнатная квартира в Липецке. Тел. 8-904-299-92-36.
ТРЕБУЕТСЯ
- Требуется РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ. З/п до 10 тыс. руб. Тел. 8-930-163-87-20.
Отправить ответ