Объявления в газете «Добринские вести» | №12 от 19.03.2020

Чтобы подать объявление или сделать рекламу, свяжитесь с нашим бухгалтером: 8 (47462) 2-16-86.
ПРОДАЮТСЯ
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- ДОМ, с. Малая Матренка, ул. Луговая, д. 17. Ц. 235 т.р. Тел. 8-919-257-95-42.
- ДОМ, ул. Трудовая, 28. Цена договорная. Тел. 8-920-501-57-50.
- КВАРТИРА 3-комн. в центре. Тел. 8-920-522-27-14.
- КВАРТИРА 2-комн. с удобст., без ремонта, 530 т.р. Тел. 8-904-685-19-50.
- КВАРТИРА 1-комн. в р-не СОМа. Тел. 8-920-547-59-98.
- «ПРИОРА» 2011 г.в. Тел. 8-980-344-37-24.
- А/М ВАЗ-212140 «Нива». Тел. 8-980-359-82-33.
- ВАЗ-2107 2011 г.в. Тел. 8-906-687-35-50.
- «АУДИ-100», 1991 г.в. Тел. 8-900-600-63-73.
- ВАЗ-2107 2008 г.в. Тел. 8-904-687-80-65.
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ТРЕБУЮТСЯ
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СДАЁТСЯ
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