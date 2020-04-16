Объявления в газете «Добринские вести» | №16 от 16.04.2020

Чтобы подать объявление или сделать рекламу, свяжитесь с нашим бухгалтером: 8 (47462) 2-16-86.
ПРОДАЮТСЯ
- ПОЛДОМА в п. Добринка. Все удобства, 90 кв.м. Тел. 8-920-502-98-96.
- ДОМ по ул. Фрунзе в Добринке. Тел. 8-920-547-45-85.
- ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца. Тел. 8-980-352-80-64.
- ИНДЮШАТА белые широкогрудые кросса «Виктория». Тел. 8-960-150-04-84.
- БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ГУСЯТА, КОМБИКОРМ. Тел. 8-904-691-72-88.
- СВИНИНА домашняя. 200 р./кг. Тел. 8-920-501-63-68.
- КОМБИКОРМ BEST и др., КУКУРУЗА. Тел. 8-905-044-50-25.
- ПОРОСЯТА, возраст 1 мес. Тел. 8-920-544-52-30.
- КУРЫ-МОЛОДКИ. Тел. 8-903-862-61-05.
- КОЗОЧКА молочной породы. Тел. 8-919-257-43-96.
- КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-909-223-36-34 (Евгений, Наталья)
РАБОТА
- В связи с расширением компании и увеличением штата в перспективную организацию требуются: водители категории В, С, Е, водители автовышки и автогидроподъемника, грузчики. Высокая з/п, оформление по ТК РФ. Тел. 8 (47461) 2-27-88.
- На ООО «Добринский элеватор» требуются: главный инженер, бухгалтер по заработной плате, менеджер по зерну, слесарь. Тел. 8-920-246-04-22.
- Комплекс «Добринский» филиала «Южный» ОГУП «Липецкоблводоканал» на постоянную работу требуются: электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке; слесарь АВР. Обращаться по адресу: п. Добринка, ул. Мира, д. 27, тел. 2-12-36.
- На работу в ГУЗ «Добринская ЦРБ» требуются специалисты кадровой службы. Тел. 2-11-85.
РАЗНОЕ
- Открылся новый магазин «Добряк» (п. Добринка, ул. Кирова, д.77). Пиломатериал, газосиликатные блоки, кирпич, цемент. С доставкой. Тел. 8-960-150-19-14.
- Для вывоза строительного мусора, шин, обрези деревьев ООО «Чистый город» предоставляет в аренду бункер вместимостью 8 куб.м с услугами грузчиков или самостоятельной погрузкой, оказывает услуги по опиловке деревьев и озеленению территорий. Тел. 8-800-200-74-63.
- Привезу песок, щебень, землю, глину, перегной. Быстро. Тел. 8-904-691-57-47.
- Уважаемые покупатели! В связи с закрытием на карантин добринского рынка КУРЫ-МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА и ГУСЯТА доставляются покупателям на дом по ценам 2019 года! Заказать доставку птицы вы можете по телефону 8-951-300-06-37. Пенсионерам – бесплатная доставка.
- Продаю телят (возраст от 2-х недель до 3-х месяцев). Скидки. Доставка бесплатно. Есть ЗЦМ. Тел. 8-910-851-76-28.
- Военный комиссариат Добринского района Липецкой области проводит набор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту. Предоставляется служебное жилье на период военной службы или денежная компенсация за аренду. Военная ипотека, бесплатное питание и вещевое обеспечение. Возможность получения среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в период службы. Бесплатное медицинское обеспечение. Стабильное денежное содержание от 25000 до 65000 руб. в месяц. Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, образование – основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее, годные по состоянию здоровья, отслужившие срочную службу, не судимые. Обращаться в военный комиссариат Добринского района Липецкой области по адресу: п. Добринка, ул. Корнева, 9. Справки по телефону: 2-14-69.
КУПЛЮ
КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.
УСЛУГИ
- Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена — 12900. Тел. 8-910-368-98-08.
- Ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 8-929-017-43-42.
- Ремонт холодильников и стиральных машин. Быстро. Качественно. п. Добринка. С гарантией. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.
- Ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия! 8-961-604-55-04.
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