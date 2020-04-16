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Объявления в газете «Добринские вести» | №16 от 16.04.2020

2 минуты назад
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Чтобы подать объявление или сделать рекламу, свяжитесь с нашим бухгалтером: 8 (47462) 2-16-86.

ПРОДАЮТСЯ

  • ПОЛДОМА в п. Добринка. Все удобства, 90 кв.м. Тел. 8-920-502-98-96.
  • ДОМ по ул. Фрунзе в Добринке. Тел. 8-920-547-45-85.
  • ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца. Тел. 8-980-352-80-64.
  • ИНДЮШАТА белые широкогрудые кросса «Виктория». Тел. 8-960-150-04-84.
  • БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ГУСЯТА, КОМБИКОРМ. Тел. 8-904-691-72-88.
  • СВИНИНА домашняя. 200 р./кг. Тел. 8-920-501-63-68.
  • КОМБИКОРМ BEST и др., КУКУРУЗА. Тел. 8-905-044-50-25.
  • ПОРОСЯТА, возраст 1 мес. Тел. 8-920-544-52-30.
  • КУРЫ-МОЛОДКИ. Тел. 8-903-862-61-05.
  • КОЗОЧКА молочной породы. Тел. 8-919-257-43-96.
  • КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-909-223-36-34 (Евгений, Наталья)

РАБОТА

  • В связи с расширением компании и увеличением штата в перспективную организацию требуются: водители категории В, С, Е, водители автовышки и автогидроподъемника, грузчики. Высокая з/п, оформление по ТК РФ. Тел. 8 (47461) 2-27-88.
  • На ООО «Добринский элеватор» требуются: главный инженер, бухгалтер по заработной плате, менеджер по зерну, слесарь. Тел. 8-920-246-04-22.
  • Комплекс «Добринский» филиала «Южный» ОГУП «Липецкоблводоканал» на постоянную работу требуются: электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке; слесарь АВР. Обращаться по адресу: п. Добринка, ул. Мира, д. 27, тел. 2-12-36.
  • На работу в ГУЗ «Добринская ЦРБ» требуются специалисты кадровой службы. Тел. 2-11-85.

РАЗНОЕ

  • Открылся новый магазин «Добряк» (п. Добринка, ул. Кирова, д.77). Пиломатериал, газосиликатные блоки, кирпич, цемент. С доставкой. Тел. 8-960-150-19-14.
  • Для вывоза строительного мусора, шин, обрези деревьев ООО «Чистый город» предоставляет в аренду бункер вместимостью 8 куб.м с услугами грузчиков или самостоятельной погрузкой, оказывает услуги по опиловке деревьев и озеленению территорий. Тел. 8-800-200-74-63.
  • Привезу песок, щебень, землю, глину, перегной. Быстро. Тел. 8-904-691-57-47.
  • Уважаемые покупатели! В связи с закрытием на карантин добринского рынка КУРЫ-МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА и ГУСЯТА доставляются покупателям на дом по ценам 2019 года! Заказать доставку птицы вы можете по телефону 8-951-300-06-37. Пенсионерам – бесплатная доставка.
  • Продаю телят (возраст от 2-х недель до 3-х месяцев). Скидки. Доставка бесплатно. Есть ЗЦМ. Тел. 8-910-851-76-28.
  • Военный комиссариат Добринского района Липецкой области проводит набор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту. Предоставляется служебное жилье на период военной службы или денежная компенсация за аренду. Военная ипотека, бесплатное питание и вещевое обеспечение. Возможность получения среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в период службы. Бесплатное медицинское обеспечение. Стабильное денежное содержание от 25000 до 65000 руб. в месяц. Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, образование – основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее, годные по состоянию здоровья, отслужившие срочную службу, не судимые. Обращаться в военный комиссариат Добринского района Липецкой области по адресу: п. Добринка, ул. Корнева, 9. Справки по телефону: 2-14-69.

КУПЛЮ

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

УСЛУГИ

  • Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена — 12900. Тел. 8-910-368-98-08.
  • Ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 8-929-017-43-42.
  • Ремонт холодильников и стиральных машин. Быстро. Качественно. п. Добринка. С гарантией. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.
  • Ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия! 8-961-604-55-04.

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