Объявления в газете «Добринские вести» | №27 от 2.07.2020

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ площадью 51,6 кв.м, газ, вода, участок 11 соток, с. Новопетровка. Цена – 650 т.р. Торг. Тел. 8-903-867-76-40 (Алексей).

площадью 51,6 кв.м, газ, вода, участок 11 соток, с. Новопетровка. Цена – 650 т.р. Торг. Тел. 8-903-867-76-40 (Алексей). ДОМ в с. Хворостянка. Огород 15 соток. Все удобства. Тел. 8-951-569-91-30.

Огород 15 соток. Все удобства. Тел. 8-951-569-91-30. КВАРТИРА 3-комн., 63 кв.м. по ул. Воронского, 35. Тел. 8-920-506-14-17.

63 кв.м. по ул. Воронского, 35. Тел. 8-920-506-14-17. КВАРТИРА по адресу: ул. Корнева, 10, кв.1. Тел. 8-980-351-13-43.

по адресу: ул. Корнева, 10, кв.1. Тел. 8-980-351-13-43. КВАРТИРА 2-комн. 500 т.р. Тел. 8-950-808-86-52.

500 т.р. Тел. 8-950-808-86-52. ПРИЦЕП легковой «Бобер». Сделан под фургон. В отличном состоянии. Тел. 2-13-11.

Сделан под фургон. В отличном состоянии. Тел. 2-13-11. ПОРОСЯТА на откорм (недорого). Тел. 8-920-542-46-00.

Тел. 8-920-542-46-00. ВАЛ карданный (новый) ЗИЛ-130. Цена – 5 т.р. Тел. 8-920-544-87-48.

Цена – 5 т.р. Тел. 8-920-544-87-48. ДРОВА колотые. Тел. 8-915-678-33-73.

Приглашаем за покупками!

10 июля, с 13.00 до 14.00, в Добринке на рынке будут продаваться:

защитные маски – 20 р., усилитель сотовой связи и интернета – 3800 р., триммеры – 4300 р., приставки к триммерам (культиватор и пропольник) – 2900 р., сварочный инвертор 250 А – 3900 р., телевизоры с экраном 48х80 см – 3900 р., 7500 р., 9500 р., цифровая приставка к ТВ – 800 р., антенны – 700 р., электровелосипеды (запас хода 30 км), можно использовать для развозки питания и различных заказов, прав не требуется – 39000 р., электросоковыжималки, электросушилки для фруктов, рыбы и т.д. – от 1100 р., автоматические хлебопечки (сами замешивают тесто и пекут), булка 1 кг – 2900 р., растворитель для уличных туалетов и септиков, очиститель дымоходов – 300 р.

РАСПРОДАЖА грануляторов, мотор 4 кВТ – 28000 р. (старая цена – 44000 р.), без двигателя – 22000 р.

Электроизмельчитель травы, ботвы, корнеплодов (бурак) – 8000 р., печь для бани с баком – 17500 р., автоклавы для консервирования (овощи, рыба, мясо) – 6500 р., измельчитель зерна, травы, корнеплодов – от 2600 р., ножи, сито – от 60 р., двигатель к зернодробилкам – 1300 р., кулачковый измельчитель (700 кг/ч) зерна, соломы, двигатель 3 кВт – 16500 р., доильные установки – 25500 р., реноватор (затачивает, шлифует, пилит, режет) – 1100 р., пылесос+электровеник — 1800 р., лодочная насадка на триммер – 3300 р., надувной лежак «Лабзак» — 400 р., бензопилы – 5100 р., умывальник с подогревом – 2300 р.

Тел. 8-909-146-33-00.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена — 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

Привезу телят с племзавода (возраст — от 2-х недель и старше). Сухое импортное молоко. Тел. 8-915-675-03-88.

ВОРОТА (дешево). Тел. 8-930-160-49-09

Продаем сено в рулонах. Принимаем заказы на солому.

Тел. 8-903-867-55-61, 8-920-522-27-32.

Привезу песок, щебень, землю, глину, перегной.

Доставка быстро. Тел. 8-904-299-76-35.

Компания «ТМК»: ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ от производителя по низким ценам. Тел. 8-930-160-49-09. п.Добринка, ул. Октябрьская, д.32.

Продаются дрова колотые. Тел. 8-902-726-07-44.

УСЛУГИ

Водопровод, канализация, прокол под дорогой, колодцы. Тел. 8-903-865-47-90.

Бурение скважин на воду. Установка насосов и насосных станций. Тел. 8-951-306-88-37, 8-906-593-93-21.

Ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Тел. 8-980-552-04-01.

Открылся новый магазин «Добряк» в п. Добринка, ул. Кирова, 77. Пиломатериалы. Стройматериалы. Тел. 8-960-150-19-14.

РЕМОНТ на дому ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (гарантия), п. Добринка. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

РАЗНОЕ

Возьму в аренду недорогой дом в Добринском районе с последующим выкупом. Можно без газового отопления. Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-952-599-88-29.

КУПЛЮ

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Скупаю лошадей, коров, быков любого возраста. Дорого. Тел. 8-915-551-49-53, 8-980-261-62-96, 8-910-742-29-97.

Скупаю овец и коз. Тел. 8-909-233-27-27, 8-902-733-25-25, 8-920-474-99-08.

Куплю мясо свиней, коров, быков. Тел. 8-950-809-23-19.

РАБОТА

Требуется автослесарь в автосервис. Тел. 8-961-600-53-22.

В связи с расширением компании и увеличением штата в перспективную организацию требуются:

водители кат. В, С.

Высокая з/п, оформление по ТК РФ.

Тел. 8 (47461) 2-27-88.

Предприятию требуется бухгалтер. Все вопросы по тел. 8-905-683-82-26.

Срочно требуются охранники в п. Добринка.

График: пн-пт с 7.30 до 18.00, сб, вск — выходной.

Зарплата от 12000 рублей.

Тел. 8-950-809-43-94. Юлия Владимировна.

Требуются бетонщики, каменщики на работу в Крым.

Питание, проживание — бесплатно. Проезд оплачивается.

З/плата — 70000 рублей. Тел. 8-950-806-09-52.

В ООО «Добрыня» на работу требуются:

постоянно: слесарь по ремонту электрооборудования;

временно, на период уборочных работ: слесарь по ремонту электрооборудования, визировщик, подсобный рабочий (рабочее место – ж.д. ст. Плавица).

Оплата труда – по собеседованию. За информацией обращаться в отдел по работе с персоналом. Тел. 8 (47462) 2-55-98, 8-920-533-97-53.