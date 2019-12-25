Одаренные дети района побывали в Добринке на новогоднем представлении

Восемьдесят два одаренных ребенка со всех уголков Добринского района приняли участие в сказочном новогоднем представлении, которое прошло в детско-юношеском центре «Ритм». Предновогодняя встреча с самыми лучшими и талантливыми представителями учащейся молодёжи прошла по инициативе, поддержке и личном участии главы Добринского муниципального района Сергея Москворецкого.

В зале — отличники учёбы, активисты детских и молодёжных общественных организаций, призёры и победители предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Нарядные, красивые, немного волнующиеся. Перед началом мероприятия все получили памятные сувениры — майки с эмблемой нынешнего праздника. Его торжественное открытие стало предвестником череды теплых напутствий и поздравлений. Право главного слова предоставили главе Добринского муниципального района Сергею Москворецкому.

— Дорогие ребята, — сказал он, — каждый из вас по-своему уникален. Кто-то углубленно изучает школьные предметы, для кого-то занятия в кружках по интересам и посещение спортивных секций стали неотъемлемой частью жизни. Главное, что все это вы делаете с огромным желанием и старанием, а ваши победы прославляют наш родной хлебный край. Вы — маленькие искорки большого пламени, свет и тепло которого указывает дорогу вашим ровесникам, приносит радость и согревает души ваших родных и близких. Желаю вам встретить Новый год с чувством удовлетворения от того, что вы сделали. И, конечно — дальнейших успехов, как в учебе, так и в любимых занятиях.

К словам главы муниципалитета присоединились его заместитель Олег Малыхин и начальник районного отдела образования Ирина Немцева. Затем сцену отдали юным талантам, которые показали большое театрализованное действо. В его сюжетную линию оказались вовлечены Дед Мороз, Снегурочка, Зима, Лето, веселые скоморохи и много других персонажей. Вместе с юными артистами одаренные дети участвовали в играх, конкурсах, отгадывали загадки. В качестве призов ребятня получала подарки в необычных упаковках — мягкие игрушки, символы наступающего года, наполненные всевозможными сладостями. Сладости в этот день достались также и всем артистам, участникам новогодней сказки.