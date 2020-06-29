Один такой. Среди 82 соцработников Добринского района трудится единственный мужчина

«ХОЖАЛОЧКА» В БРЮКАХ

Вообще-то, ольховец Евгений Александрович Чудинов по образованию зоотехник, несколько лет работал в местном колхозе «Дружба». Потом хозяйство развалилось, нужно было осваивать новую профессию. Даже разнорабочим довелось потрудиться какое-то время дипломированному специалисту.

— Мы, сельские жители, работы не боимся, приучены ко всему, поэтому любое дело не пугало, — рассказывает собеседник, — тем более что нас у мамы было 6 сыновей, отец рано умер. Мы ей старались во всём помогать, даже корову доили, а не то что по дому порядок могли навести.

С юмором Евгений относится к тому, что называют его «хожалкой». Работа как работа, считает он. Да и оказался он тут по воле случая: доктора после операции посоветовали перейти на лёгкий труд. Буквально в это же время одна из соцработниц-землячек уволилась, и ему предложили это место. Евгений, не раздумывая долго над тем, что женская работа или мужская, согласился.

— И не пожалел ничуть, — признаётся он, — вот уже 9 лет ухаживаю за своими земляками.

«ЖЕНЯ, ДЕЛАЙ ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, КАК Я!»

Свой труд и коллег-соцработниц он считает очень важным и нужным, без которого невозможно обойтись в нашем обществе. Особенно, как известно, значимость этих людей возросла в современных реалиях, когда пожилым запрещалось покидать своё жильё из-за угрозы заболеть коронавирусом. Именно соцработники стали для них настоящими палочками-выручалочками. Да и в любое другое время не ко всем издалека могут приехать дети. А тут позвонил – и Евгений тут как тут. Хоть порядки в доме и вокруг него навести, хоть огород прополоть.

— Да, к Пасхе обязательно готовим жилища со своими подопечными. Они переживают по такому поводу, ведь привыкли за жизнь к Великому празднику чистоту везде наводить.

Долгое время мужчина одному старенькому земляку, пока тот был жив, ходил топить печку, так как газового отопления в доме не имелось. Зимой, становясь на лыжи, проведовал дедулю, жившего практически в поле, кормил его.

С наступлением огородных дел забот у соцработников прибавляется, но Евгений никому не отказывает, зная, насколько работа на земле важна для сельских тружеников. Хоть и немолодые уже давным-давно, но они всё равно стараются собственный урожай иметь.

— Теперь не из-за его количества, сколько по причине ходить и радоваться на растения. Вот, например, у Анастасии Фёдоровны Поромоновой и лук, и помидорчики – всё высадили. Дети не всегда могут из города к ней на помощь приехать. А я для чего? Ещё и лекарства, и продукты постоянно своим обслуживаемым доставляю.

Евгений вновь подшучивает над бабулями, какие заставляют на огороде всё делать точь-в-точь так, как они сами: и рассаду высаживать, и поливать её потом. Их сильно не волнует, что он, сельский житель, с раннего детства эту аграрную науку изучил.

НЕ ОБИЖАЙТЕ ПОЖИЛЫХ

— Что же самое трудное в такой работе? – задаю вопрос единственному соцработнику-мужчине.

— Работа по дому и небольшому хозяйству не доставляет никаких забот, сложнее всегда найти подход к каждому человеку, особенно в начале моей деятельности это было. И не из-за их характера — чаще возникало потому, что кого-то накануне, до моего прихода, сильно обидели родственники или даже дети… Мне ж приходится потом эти «углы сглаживать», успокаивать людей. Они подобные моменты тяжело переносят.

Евгений Чудинов с супругой Натальей и дочкой Олечкой всегда готовы прийти на помощь пожилым людям.

Всем, наверно, интересно, как жена относится к такой работе мужа. Не она ли в большей степени выполняет его дела? Как выяснилось, нет!

— Сначала я думала: это у него временно, — вступает в наш разговор супруга Наталья Владимировна, учитель начальных классов по образованию, работающая сейчас на станции Хворостянка, — потом, когда поближе со всем столкнулась, стало понятно: труд

соцработника очень востребованный, в том числе и мужчины, потому что часто требуется именно сила. Например, окосить траву у дома пожилых, расчистить сугробы зимой, а также в больницу их отвезти.

Наталья, с какой Чудинов прожил 15 лет и воспитывают 4-летнюю дочку Олечку, разумеется, всегда ему тоже окажет помощь, если он попросит о чём-то.

ДОБРОТА И СОСТРАДАНИЕ — ВСЕГО СИЛЬНЕЕ

Подопечные очень тепло отзываются о своём уходчике. Например, 71-летняя Т.Н. Кунова называет его ласково, как сына, Женюшкой.

— Я часто его ещё в шутку няней зову, — смеётся женщина, — ведь нянчится с нами, как с детьми малыми. Уважительный человек, про здоровье спросит, принесёт, что надо, в больницу сопровождает и на медпункт. Хороший у нас соцработник.

Ценят Е.А. Чудинова и в учреждении, которое он представляет, — центр соцзащиты по Добринскому району. Тут, прежде всего, обратили внимание на его человеческие качества.

— Евгений Александрович зарекомендовал себя как очень добросовестный, ответственный и исполнительный работник, — говорит Вера Васильевна Чернышова, заведующая отделением социального обслуживания на дому, — он искренне сопереживает своим подопечным. Всегда на связи и с нами, и с их родственниками. Часто помогает пожилым просто по-человечески, по-соседски, выполняя работу, какая в принципе не входит в круг его обязанностей. Он угодливый человек и не растерял, к счастью, те качества души, какие должны быть присущи всем людям: доброту и сострадание.