Одиннадцатиклассники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый государственный экзамен по русскому языку написали 4736 выпускников Липецкой области. Он прошел без нарушений и технологических сбоев, сообщили в управлении образования и науки региона.

За ходом проведения экзамена следили 83 общественных наблюдателя. Система видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) работала в штатном режиме. Еще 93 онлайн-наблюдателя работали в Ситуационно-информационном Центре управления образования и науки Липецкой области.

«Ситуационно-информационный центр управления действует в Липецкой области не первый год, но на этот раз регион существенно увеличил количество онлайн-наблюдателей центра. Почти все они будущие педагоги, а на данный момент студенты Липецкого государственного педагогического университета. С их помощью стало возможным сделать процедуру проведения ЕГЭ максимально прозрачной», – отмечает исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Экзамен прошел с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по проведению итоговой аттестации. Социальная дистанция между выпускниками не менее полутора метров, и зигзагообразная рассадка участников экзамена по одному человеку за партой соблюдались в каждом ППЭ.

Во всех пунктах проведения экзамена в наличии присутствовали бесконтактные термометры, санитайзеры и другие специальные средства, на входе для участников осуществлялась термометрия и обработка рук кожными антисептиками. Для педагогов, присутствующих на экзамене, были предусмотрены маски и перчатки.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 20 июля. Следующий ЕГЭ пройдет в пятницу, 10 июля. В этот день выпускникам предстоит сдавать экзамен по профильной математике. Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля с экзаменов по географии, литературе, информатике и ИКТ. Он продлится до 8 августа. Всего в Липецкой области в основной период ЕГЭ планируют принять участие более 5300 человек, из них около 360 человек – выпускники прошлых лет.