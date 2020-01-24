Ограничение движения отложили на неделю. Участок дороги у Новой Жизни начнут делать 1 февраля

Анонсированное ранее ограничение движения по автодороге Липецк – Грязи в районе посёлка Новая Жизнь переносится на неделю. В ходе реконструкции возникла необходимость проведения на объекте дополнительных подготовительных работ.

К работам по забивке свай подрядчик намерен приступить 1 февраля 2020 года. С этого же дня планируется ввести ограничение движения. Оно будет реверсивным со светофорным регулированием.

Ограничения продлятся около трёх недель. Во избежание простоев автотранспорта водителям рекомендуется воспользоваться объездами через дамбу Матырского водохранилища или через Восточный обход.