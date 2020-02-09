Олег Королев: «Президент вносит поправки в Конституцию, чтобы сбалансировать власть в стране»

Сенатор от Липецкой области Олег Королев поделился мнением о предложенных Президентом поправках в Конституцию РФ.

— Суть поправок заключается только лишь в одном, — поделился своими мыслями Олег Петрович в интервью «Вести Липецк». — Когда в октябре 1993 года разразился политический кризис в стране, который был «разрешен» танками, расстрелом Верховного совета, тогда сразу же Борис Николаевич Ельцин, воспользовавшись моментом, предложил ту Конституцию, которую приняли. В ней моноцентричность, резкое усиление власти исполнительной и Президента страны и резкое ослабление всех иных ветвей власти. И сегодня Президент Владимир Владимирович Путин, который многое сделал для наведения порядка в стране, не побоялся употребить такие слова в своем Послании, открыто и честно признал: «Народ требует перемен». Президент вносит поправки в Конституцию только для того, чтобы сбалансировать всю власть в стране, придать возможности, значимость, полномочия всем ветвям власти. Он наделяет широчайшими полномочиями Государственную думу. Теперь дума не только лишь председателя Правительства утверждает, но и назначает вице-премьеров и всех министров. Совет Федерации наделяется дополнительными полномочиями по согласованию всех силовых министров и областных прокуроров. Местное самоуправление, которое возводят в ранг государственной власти. До этого в Конституции было написано, что местное самоуправление отделено от государственной власти. Что значит отделено? Вот тебе печать, ни денег, ни полномочий, живи, как хочешь. Теперь местное самоуправление входит в систему публичной государственной власти и будет наделено дополнительными возможностями и полномочиями для решения тех проблем и задач, которые ставят люди.

В 2018 году исполнилось 400 лет окончанию Смутного времени. Дело не в том, что только Минин и Пожарский спасли Россию. Фундаментальная ценность, которая была тогда, это местное самоуправление. Тогда это слово «самоуправление» не употреблялось, была самоорганизация. И Минин с Пожарским опирались только на эту величайшую силу, а не на дворян, которые предали и позвали поляков в страну. Тогда местное самоуправление спасло Россию. Фундаментальная ценность — местное самоуправление — теперь восстанавливается в своих правах.

Президент не так, как некоторые, я не побоюсь резкого слова, политические шарлатаны говорят, что продлевает себе полномочия или усиливает власть. Нет, ровно наоборот. Он передает целую часть своих полномочий представительной, законодательной, судебной властям, местному самоуправлению.

Я 30 лет во власти, я член конституционного совещания, которое проводил Ельцин по той Конституции. Я выступал, и мои письма остались, что я не согласен с такой Конституцией, когда власть только у Президента. Я знал, за что расстреляли Верховный совет. Тогда конфликт возник только вокруг одного вопроса. Верховный совет, который мы в регионе поддерживали, и я был его горячим сторонником, был за то, чтобы не принимать такую программу приватизации, когда получился результат: одному проценту принадлежит 90 процентом богатств страны. Мы были против этого. Мы были за то, чтобы приватизация прошла, как в Чехии, Словении, Словакии, Польше, Венгрии. Она прошла так, что там и олигархов-то нет, а все что-то имеют. И из-за этого конфликта пошли на расстрел Верховного совета и на проталкивание такой Конституции. И получился результат: у нас бедных много, у нас социальной несправедливости много. Президент это признал и сказал: «Люди требуют перемен». Поэтому самую главную боль народную, который не согласен с этим неравенством, решили записать в Конституцию, в социальную часть, и она была в Послании Президента. Чтобы в Конституции были записаны обязательная индексация пенсий, иные положения (минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения — прим. ред.).

Нынешний Президент страны Владимир Владимирович Путин своими инициативами по поправкам в Конституцию исправляет, я считаю, большинство из тех ошибок, которые были предприняты после разрушения Советского Союза, расстрела Верховного совета.

Видео: «Вести Липецк».