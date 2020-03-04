Ольховцы мечтают о тротуаре, а в Нижней Матренке ищут застройщиков через Интернет

В Нижней Матренке перед началом сельского схода вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» бывшему фронтовику Алексею Михайловичу Губину и труженику тыла Виктору Андреевичу Хаванскому. Большое спасибо за ратный подвиг и мирный труд им сказал глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий.

Глава поселения Вадим Батышкин сообщил, что на территории сельсовета осуществляют свою деятельность 20 организаций, предприятий и учреждений. Самые крупные предприятия — ООО «Восход», «Добрыня» и «Евро-Ланд». А затем перешел к перечислению основных работ, выполненных сельсоветом за год. В Нижней Матренке по улицам Садовой и Октябрьской заменили водопровод протяженностью более 600 метров. Твердое покрытие обрели улицы Садовая (150 м) и Мира (750 м). Демонтировано разрушенное двухэтажное здание и 3 нежилых дома в центре с. Нижняя Матренка. Образовавшийся строительный материал использован для укрепления двух плотин. Исполнителем указанных работ стало ООО «Восход». Проведено 18 субботников по благоустройству территории поселения, в которых приняло участие более 100 человек. Обновлено мини-футбольное поле в селе Нижняя Матренка. В селе Ольховка обустроены новая волейбольная площадка и мини-футбольное поле. Установлены две приветственные стелы на въездах в поселение.

На втором этаже Нижнематренского СДК работает тренажерный зал для активного отдыха селян. Сельская библиотека заняла первое место в областном конкурсе «Библиотека года» в номинации «Создание собственных краеведческих ресурсов». В рамках программы «Безопасный город» в селе Нижняя Матренка появилась «умная» камера. Капитально отремонтирован участок центральной автомобильной дороги протяженностью 1,1 км по селу Нижняя Матренка. Оборудованы асфальтированные площадки и установлены 32 контейнера для сбора ТКО. Появились уличные спортивные тренажеры у Нижнематренского СДК. Спонсором выступило ООО «Отрада-Фармз». В Нижней Матренке оборудован кабинет участкового уполномоченного полиции. В 2019 году администрацией поселения на популярных Интернет-площадках было дано объявление о предоставлении всем желающим в аренду земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. На сегодняшний день поступило 5 заявок от иногородних граждан. Один земельный участок по улице Лесной уже предоставлен в аренду. Два дома активно строятся.

В планах на 2020 год: ремонт зрительного зала Ольховского СДК, устройство твердого покрытия дороги по деревне Красная Рада протяженностью 1900 м. Проведение проектно-изыскательских работ по газификации улицы Конечной села Ольховка, выравнивание щебеночного покрытия по части улицы Мира села Нижняя Матренка и установка указателей улиц.

Участники схода решили обратиться с ходатайством в областное управление дорог и транспорта о проведении ремонта участка автомобильной дороги на въезде в село Нижняя Матренка со стороны станции Хворостянка и на выезде в сторону села Знаменка Грязинского района. Также люди хотят попросить областных чиновников оказать им помощь в строительстве пешеходного тротуара в селе Ольховка, замене двух остановочных павильонов и строительстве еще одного.

Эдуард ДЕМИХОВ.

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