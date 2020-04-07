Онлайн-спектакли Липецкого театра драмы набрали более 46 тысяч просмотров

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого уже три недели работает в режиме онлайн, показывая свои спектакли в интернете. За это время трансляции набрали более 46 тысяч просмотров, сообщили в театре.

На минувшей неделе самой рейтинговой оказалась постановка по пьесе Христо Бойчева «Оркестр Титаник». Этот спектакль – лауреат нескольких международных театральных фестивалей. Во время его трансляции у мониторов и телевизионных экранов собрались более 3000 интернет-пользователей.

В числе наиболее популярных оказалась и видеозапись спектакля «Дядя Ваня» по пьесе Чехова, сделанная в 1989 году Центральным телевидением СССР после того, как спектакль был объявлен лауреатом Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского.

Онлайн-трансляции спектаклей проходят в группе театра Толстого в социальной сети «ВКонтакте». Время и дни показов традиционные, те же, что и в период работы театра в обычном режиме, – с четверга по воскресенье в 19.00. По субботам и воскресеньями афишу дополняют детские сказки в 11.00.

Уже готов онлайн-репертуар нынешней недели. Театр планирует к показу в интернете целый ряд постановок. Это «Кабала святош» по Булгакову (9 апреля), «Аделаида» по пьесе Жени Унгарда (10 апреля), «Ангел Ч» по рассказам Чехова (11 апреля), «Лист ожиданий» по пьесе Александра Марданя (12 апреля), спектакль для детей «Клочки по закоулочкам» по произведению Григория Остера (11 и 12 апреля).

Трансляции театральных постановок в интернете являются частью большого театрального онлайн-проекта #ВАКЦИНАТЕАТРА. В его рамках актеры также записывают радиопостановки из серии «Театр у микрофона», виртуальные экскурсии по закулисью и музейным экспозициям театра.

По статистике социальной сети «ВКонтакте», география зрительской аудитории театра благодаря формату онлайн достигла небывалого масштаба. Постановки липецкой драмы смотрят и слушают в США, Италии, Франции, Украине и многих других странах.