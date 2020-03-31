Онлайн-спектакли Липецкого театра драмы продолжают набирать популярность

В Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого подвели итоги второй недели работы онлайн. Количество просмотров спектаклей в интернете в сравнении с предыдущей неделей увеличилось в 2,5 раза.

В среднем каждый из спектаклей собрал пять переполненных зрительных залов. Если брать во внимание, что возле каждого монитора находился не один человек, а целая семья, то зрительская аудитория в реальности окажется в несколько раз больше. В театре отмечают, что по охвату аудитории театральное искусство в Липецке ещё никогда не было столь популярным.

Самым рейтинговым в онлайн-репертуаре оказался спектакль «Месье Амилькар». Помимо этого, на минувшей неделе в электронной афише появились постановки «Старомодная комедия», «Обыкновенная история», «Квадратура круга» и детский спектакль «Русалочка».

По статистике значительная часть аудитории — женщины в возрасте от 30 лет. Большинство зрителей – жители Липецкой области. За трансляцией следили в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже. Также спектакли липецкого театра смотрели в США, Украине, Германии и Италии.

Липецкий театр драмы имени Л.Н. Толстого начал транслировать спектакли в интернете одним из первых в стране. Показы на странице театра в социальной сети «ВКонтакте» стали частью большого онлайн проекта #ВАКЦИНАТЕАТРА, в рамках его театралам также доступны радиопостановки.

На сегодняшний день актёры записали несколько выпусков из серии «Театр у микрофона» по произведениям русских классиков — Ивана Бунина, Антона Чехова, Александра Пушкина, Максима Горького. Тексты читают известные в регионе исполнители, заслуженные артисты России — Любовь Кабанова, Николай Чебыкин, Виктор Зябкин.

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе внимание публики. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самого разного возраста, передаёт теплоту и многообразие человеческих отношений, несёт идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.