Операция «Мотовездеход» финишировала в Липецкой области

Профилактическая операция «Мотоведеход» завершилась в Липецкой области. Основная задача специальной акции – обеспечение безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.

Традиционно главной целью является не регистрация максимального числа правонарушений, а проведение разъяснительной работы с владельцами мототранспортных средств, сообщили в инспекции Гостехнадзора Липецкой области. «Зачастую водители не относятся к технике категории AI серьезно, считая ее средством развлечения и досуга. Отсюда и пренебрежение средствами защиты и наличием допуска к управлению при эксплуатации внедорожных мотосредств», – рассказали в инспекции. В рамках рейдовых осмотров, которые в этом году состоялись на территории Липецкой области инспекторы проводили профилактические беседы с владельцами техники, обращали внимание на важность неукоснительного соблюдения требований российского законодательства.

Неоднократно в рейдовых мероприятиях совместно с инженерами-инспекторами принимали участие сотрудники управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области, которые проверяли соблюдение правил дорожного движения. В ходе операции особое внимание уделялось разъяснительной работе в салонах, торгующих внедорожной мототехникой и поднадзорной органам гостехнадзора, для последующего информирования покупателей о необходимости государственной регистрации и получения удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории AI для управления такой техникой.

Всего за время операции было проверено 168 единиц внедорожной техники. В ходе проверок выявлено 19 правонарушений, в основном они касались управления техникой без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или без разрешающей отметки в нем. Сумма штрафов за две недели операции «Мотовездеход» составила 6000 рублей. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность жесткого контроля в этой сфере. «Главная задача областной власти – обеспечить безопасность жителей региона», – подчеркивает руководитель региона.