Определены лучшие проекты конкурса бизнес-идей для начинающих предпринимателей

В областном центре прошел конкурс бизнес-идей в рамках реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей. В нем приняли участие более 120 человек, которые были разделены на команды для формирования бизнес-идей с последующей их защитой.

На суд компетентного жюри было представлено 10 проектов. По результатам конкурса лучшими проектами названы арт-студия «Фантазия», художественная студия и проект «Мечты ребенка». Авторы этих бизнес-идей получили сертификаты и памятные призы. Кроме того, еще семь самых активных участников отмечены наградами наставников.

«Конкурс бизнес-идей – уникальная возможность найти точки соприкосновения опытных предпринимателей и делающих первые шаги или только планирующих свой бизнес липчан», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.