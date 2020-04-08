Организации АПК продолжат бесперебойно функционировать в режиме нерабочих дней

Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих принял участие в заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

На заседании присутствовали представители Совета Федерации, федеральных органов власти, надзорных органов, ключевых финансовых организаций, отраслевых союзов и ассоциаций, а также МВД и Росгвардии. Участники совместно обсудили ситуацию на внутреннем продовольственном рынке и в целом в АПК, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Дмитрий Патрушев отметил, что действующий режим нерабочих дней не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также на предприятия непрерывного цикла. К ним относятся как организации АПК, так и смежных отраслей, которые могут продолжать свою деятельность. Кроме этого, субъекты РФ своим решением вправе расширять перечень социально значимых товаров, а также определять организации, которые могут работать в данный период.

По словам министра, первоочередной обязанностью является обеспечение населения продовольствием, поэтому отрасль должна бесперебойно функционировать, а посевная кампания проводиться в штатном режиме. Вместе с тем, как заявил Дмитрий Патрушев, из отдельных регионов поступают сигналы о сложностях при перемещении транспорта с грузом, необходимым для стабильного функционирования АПК, в том числе с удобрениями, семенами, запасными частями и готовой продукцией. С учетом возможных рисков, связанных с избыточной бюрократизацией логистических процессов, министр призвал руководителей органов АПК взять под личный контроль ситуацию с перевозками и при необходимости информировать Минсельхоз, Минпромторг и надзорные органы, а представителей МВД и Росгвардии – помочь сельхозотрасли обеспечить бесперебойный режим работы.

Дмитрий Патрушев указал на необходимость поддержки аграриев со стороны региональных властей в части организации сбыта сельхозпродукции, в том числе через торговые сети. Также министр напомнил о необходимости постоянного контроля за своевременностью выплаты заработной платы работникам предприятий АПК и рекомендовал оценить потребности в дополнительных кадрах, в том числе для проведения сезонных полевых работ.