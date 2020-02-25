В Липецкой области готовятся к масленичным гуляньям

В лучших традиция жители региона в этом году отметят масленицу. Народные гулянья пройдут во всех районах Липецкой области. Множество масленичных площадок будет работать в Липецке.

Провожать зиму будут народными гуляньями, концертами, играми и конкурсами. Главным угощением по традиции станут блины. Основные масленичные гулянья состоятся 29 февраля.

«Такие праздники интересны как местным жителям, так и туристам. Липецкая земля богата народными традициями. Сохранение и популяризация обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Муниципалитеты оригинально подошли к проведению торжеств. К примеру, в музее-усадьбе П.П. Семёнова-Тян-Шанского в Рязанке Чаплыгинского района готовят не только весёлый, но и познавательный праздник. Гостям расскажут о происхождении Масленицы, познакомят со старинными традициями проводов зимы.

Центром гуляний в Данковском районе станет село Перехваль. Гостей ждут на площади перед местным сыроваренным заводом, где можно будет не только отведать блинов, но и узнать о традициях сыроварения, а также принять участие в праздничной лотерее.

Ознакомиться с подробным расписанием масленичных гуляний можно на официальном сайте регионального управления культуры и туризма.