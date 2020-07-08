Особая экономическая зона «Липецк» признана лучшей в стране

Особая экономическая зона «Липецк» признала лучшей в России по показателю эффективности функционирования за период с момента ее запуска. Такие данные обнародованы в отчете Министерства экономического развития РФ.

Положительная работа ОЭЗ «Липецк» была отмечена на заседании Совета по инвестиционному климату администрации региона.

«ОЭЗ «Липецк» лидирует во многих рейтингах страны, здесь сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов. – сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона».

Оценка производилась по более чем тридцати показателям, в том числе учитывалась деятельность резидентов, рентабельность вложения бюджетных средств и вклад в достижение национальных целей, работа управляющих компаний. Каждый показатель ОЭЗ «Липецк» выполнен на 100% или перевыполнен.

В особой экономической зоне «Липецк» разместили свое производство 65 резидентов, из них 19 с участием иностранных инвесторов. В развитие региона инвесторами вложено более 66,5 млрд. рублей. Здесь работают 4600 человек.

Общий объем реализованной продукции за весь период функционирование особой экономической зоны составляет 125,9 млрд. рублей, объем уплаченных налогов в бюджеты разных уровней составляет 3,5 млрд. рублей, объем таможенных платежей – более 8 млрд. рублей.