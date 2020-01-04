Отец с сыном из Добринки оборудовали дома музыкальную студию

Отец и сын Хованцевы из Добринки создали замечательный дуэт, причём играют только на профессиональных инструментах, какие хозяин приобретает на собственные средства. Для репетиций в доме отведена самая большая комната.

Скажите, уважаемые читатели, кто из вас может похвастаться тем, что дома целый вокально-инструментальный ансамбль помещаете, причём как полагается: с огромными барабанами и постоянной на всём этом игрой? Думаю, вряд ли кто откликнется. Когда пришла в гости к Хованцевым, то увидела сразу выступление артистов.

ПАПА У ВАНИ ИГРАЕТ В АНСАМБЛЕ

Вообще-то, их семейство могу назвать самым музыкальным из всех, с кем до того была знакома. Хозяин дома Владимир Викторович в рабочее время трудится ведущим инженером Грязинского МЦТЭТ (в п. Добринка) Липецкого филиала ПАО «Ростелеком». (Его портрет, как одного из лучших сотрудников, украшает в этом году районную Доску почёта. — Прим.ред.). Для души мужчина играет на ритм-гитаре в ансамбле «Акварели» (руководитель Юрий Чернышов) и на всех праздниках выступает на сцене районного Дома культуры.

ХОККЕЙ УКРАЛ У ВОВЫ КЛАРНЕТ

— Я в детстве посещал занятия в музыкальной школе по классу «Кларнет». Ходил туда с радостью, правда, всё равно только 3 года там проучился и потом бросил: увлёкся хоккеем. Просто тренировки на льду и репетиции, как правило, совпадали, и спорт на тот момент победил музыку. Но до сей поры ни с тем, ни с другим не расстаюсь.

Владимир хоть и оставил музыкальную школу, но продолжал участвовать в различных конкурсах, например, «Утренняя звезда», где часто становился победителем, дома самостоятельно учился играть на гитаре.

— Тогда конкурсанты выступали под аккомпанемент «живой» музыки, — вспоминает музыкант, — нам подыгрывал легендарный ансамбль «Акварели», каким тогда руководил Александр Сергеевич Зотов. — Он просто «пестовал» каждого, так нам старался помочь! С него мы брали пример.

В армии, а служил собеседник в Ракетных войсках, он продолжал свои выступления, где в основном в свой репертуар внёс патриотические песни.

«ДЕДУШКА МОРОЗ, ПОДАРИ МНЕ ГИТАРУ С ПАЛОЧКОЙ»

— А дома сейчас с Ваней что исполняете? — задаю вопрос Хованцевым.

— Играем русский рок.

— Не люблю современные эстрадные песни, — признаётся сынок, восьмиклассник лицея, — «попсой» не увлекаюсь.

Иван, несмотря на свой юный возраст, имеет очень солидный музыкальный стаж.

— Всё началось с того, что года в 3-4 Ваня посмотрел чешский мультик, где крот забавно играл на скрипке, но ребёнок у нас не спросил, что это за инструмент, и мы почему-то не объяснили ему, — вспоминает мама Ванечки, сотрудник полиции Ирина Константиновна, называющая себя самым немузыкальным членом семьи. — Зато потом наш сынок написал трогательное письмо Деду Морозу, в котором просил его принести гитару с палочкой.

Родители, смеясь, вспоминают, как объехали весь Липецк, чтобы найти эту самую «гитару с палочкой». Они во многих магазинах есть, но нужна была по возрасту маленькому ребёнку. Слава Богу, нашли! Сами этому были рады, наверно, больше, чем их малыш.

Так в четыре с половиной года Ваня пошёл на занятия по классу «Скрипка» в музыкальную школу к Лидии Геннадьевне Алексеевой.

— Посещал занятия с огромным удовольствием, дома постоянно репетировал, — рассказывает Ирина Константиновна. — В 6-м классе получил аттестат с отличием.

СТАЛ НАСТОЯЩИМ ТРУБАЧОМ

Примерно в то же время директор школы искусств Сергей Васильевич Ганин создавал духовой оркестр и предложил мальчишке прийти к ним. Он не отказался, стал играть на трубе. И сейчас Иван Хованцев — один из лучших музыкантов коллектива. Это оценка не только педагога, но и остальных ребят.

По линии силовых структур часто проводятся различные творческие состязания, например, «Хрустальная звёздочка», где он также много раз принимал участие и становился не только призёром, но и победителем.

Помимо этого, Ваня занимается у преподавателя Юрия Чернышова в музыкальной школе по классу «Барабаны», играет на этом же инструменте дома и в вокально-инструментальном ансамбле «Teen Spirit» (руководитель Александр Григоров).

— Да, в силу возраста вкусы с Ваней у нас не совпадают, но стараемся находить компромисс, — рассуждает Владимир Викторович.

КАК ДАРЬЯ ВЫВОДИТ ГАММЫ

Ванюшка не единственный ребёнок в семье. В Москве, на 2-м курсе в университете нефти и газа имени Губкина, обучается его сестра Дарья. Кстати, два года назад девушка входила в число лучших представителей молодёжи Добринского района, и её фотография тоже украшала Доску почёта. Так что дочку в этом смысле для семьи можно назвать первооткрывателем.

Дарья тоже переняла от папы любовь к сцене и неоднократно выступала на различных мероприятиях районного масштаба то в танцевальном коллективе Любови Ивашковой, то Елены Верховецкий.

Юная Хованцева окончила школу искусств по классу «Фортепиано» и хореографическое отделение.

— В комнате у неё стоит синтезатор, — говорит Ирина Константиновна, — она приезжает на каникулы и играет обязательно. Живёт в общежитии, поэтому мы совершенно ничего у неё не трогаем. И так понимаем: насколько тяжело и учиться, и жить с большим количеством людей с абсолютно разными вкусами и интересами.

— А брату и папе Даша не составляет компанию? — спрашиваю у мамы девушки.

— Редко, честно говоря. Да и то лишь поёт с Ваней дуэтом.

А МАМА НА ЧЁМ ИГРАЕТ?

Этот же вопрос задала И.К. Хованцевой, майору полиции, Хотя понимаю: в их работе немного времени можно уделить самодеятельности: возвращается со службы домой поздно, выходные не всегда предоставляются. И в редкое свободное время по хозяйству надо успеть всё и сразу!

— Я не такой музыкальный человек, как мои домочадцы, — скромно говорит она. — Числюсь тут у них на подхвате: поднести инструменты, что-то поправить, морально настроить, если им выступать на сцене районного ДК.

Зато мама и жена — самый первый и самый преданный слушатель родных солистов. Она же создаёт уют в доме и, что немаловажно, позволила в самой главной комнате установить огромные инструменты. Не всякая хозяйка согласится, чтобы в дом, как некоторые говорят, затащили эту «бандуру».

Дочка и сын радуют её успехами в учёбе, старшая и вовсе с медалью лицей окончила, Муж — уважаемый среди коллег человек, раз удостоился чести — быть на районной Доске почёта.

— Горжусь папой, Дашей, мамой! — сказал улыбчивый Ванька.

И это — самое главное.

Видеоролики с исполнением различных композиций семья выкладывает в Интернете. Например, накануне прошлого Нового года они сыграли и спели песню «Три белых коня», собрав при этом немало лайков. Найти видео можно на страничке Владимира в социальной сети Вконтакте: vk.com/id4046848