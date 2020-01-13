Отремонтировано 56 объектов на автодорогах регионального значения

Масштабный ремонт дорог проведён в Липецкой области в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы велись на 112 объектах. Объём финансирования составил 3,7 млрд рублей.

На автодорогах регионального значения отремонтировано 56 объектов общей протяжённостью 216,6 км. Крупнейшими стали участки Липецк – Грязи – Песковатка, Чаплыгин – Троекурово, Липецк – Данков. В ходе ремонта применялись инновационные технологии. В частности, на участке автодороги Елец – Талица – Красное для восстановления основания использовалась технология холодного ресайклинга.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы».

Значительный объём работ проделан по строительству и реконструкции объектов. На пяти участках автодорог регионального значения построены линии наружного освещения общей протяжённостью около 16 км.

Отремонтированы два мостовых перехода: через реку Ягодная Ряса в Чаплыгине и через реку Дон на автодороге Красное – Тёплое. В селе Черкассы Елецкого района построен мостовой переход протяжённостью 127 метров. Реконструирован мост через суходол в селе Куймань Лебедянского района.

По итогам 2019 года достигнуты плановые показатели: 31,6 % дорог регионального и межмуниципального значения соответствуют нормативным требованиям. Доля автомобильных дорог Липецкой агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности достигла 67,3 %. Не более 0,31 % автомобильных дорог федерального и регионального значения работают в режиме перегрузки. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Липецкой области снизилось на 15%.