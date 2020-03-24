Память нашего земляка-подводника увековечили в Адмиралтейской церкви Воронежа

19 марта в Адмиралтейской церкви г. Воронеж открыли памятные доски воронежцам-подводникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на Балтийском море. На них нанесены фамилии 23-х моряков, героически погибших при защите нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. В их числе — уроженец села Приозерское Добринского района краснофлотец Курганников Михаил Семёнович.

Как сообщает интернет-газета Культура-Воронеж.ру, в этот день была проведена панихида по погибшим, после чего мемориальные доски освятили.

В церемонии открытия приняли участие контр-адмирал, почётный гражданин г. Воронежа Н.В. Ермаков, а также общественный деятель и писатель Н.Н. Титаренко.

Фото: культура-воронежа.рф