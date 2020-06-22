Память погибших за Родину почтили в Добринке минутой молчания

В День памяти и скорби жители Добринского района присоединились к Общероссийской минуте молчания. В 12 часов 15 минут они склонили головы в память о тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу.

В девять часов утра на площади Воинской Славы руководители Добринского района возложили цветы к Вечному огню. Собравшиеся почтили память погибших за Родину минутой молчания. Церемонию возглавил глава муниципалитета Сергей Москворецкий.

— Эта война затронула каждую семью, — сказал он, — она длилась 1418 дней, погибли около 27 миллионов граждан Советского Союза, более половины из которых — мирные жители. Наш район потерял в этой жестокой битве свыше восьми тысяч своих сыновей и дочерей. Давайте помнить про это, передавая из поколения в поколение правду о тех событиях.

В 12 часов 15 минут началась Минута молчания. Семьдесят девять лет назад, в это же время вышло в эфир обращение Правительства к гражданам Советского Союза о нападении фашистской Германии. Нынешняя Минута молчания — символ народной скорби о каждом погибшем, а также всех жертвах войны, напоминанием всему миру о несгибаемой воле и мужестве нашего народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу.