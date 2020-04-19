Пасхальное Богослужение в Добринке прошло без прихожан

Пасхальная служба в Добринке из-за пандемии коронавируса прошла без прихожан. Многие верующие в эту ночь разделили таинство Богослужения у экранов. Трансляция из Никольского храма п. Добринка велась в прямом эфире в сети Интернет.

Протоиерей Александр Адоньев,

настоятель Никольского храма п. Добринка:

«Сегодняшнее Богослужение прошло для нас в необычном формате. Мы вместе молились с нашим прекрасным хором под управлением отца Романа, который соучаствовал в Богослужении вместе, как сейчас принято говорить, с «виртуальными» прихожанами. По нашим совместным молитвам Господь даровал нам провести это Богослужение вместе с вами. И я надеюсь, мы преодолеем эти болезни, скорби и печали, потому что Господь есть, прежде всего, любовь. Любовь ко всему миру. Он своей крестной смертью нас ради человек пришел и спас от греха, проклятия и смерти».