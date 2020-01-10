Павел или Геральт? Как чаще всего называли добринцы своих детей в 2019-м году

Через семь лет в школьных классах будут сидеть сразу по несколько Павлов, Егорок, Варвар… С помощью сотрудников Добринского ЗАГСа мы выяснили, какие имена сегодня дают новорожденным.

Итак, наиболее популярные имена 2019-го года:

у мальчиков: Павел, Богдан, Кирилл, Александр, Макар, Егор, Никита, Матвей, Тимофей, Арсений;

у девочек: Софья, Мария, Варвара, Елизавета, Виктория, Полина, Анна, Дарья, Василиса, Милана.

Редко, всего по одному разу, добринцы называли своих детей:

мальчиков: Адам, Геральт, Савелий, Назар, Тихон;

девочек: Христина, Таисия, Анфиса, Мирослава, Эвелина, Элина.

Что касается всей России, то согласно данным Единого реестра ЗАГС, на которые ссылается Интерфакс, в прошлом году популярнейшими именами у мальчиков стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, у девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

Самые редкие мужские имена: Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Среди женских — Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.