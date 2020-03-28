Павел Путилин: «В случае чрезвычайной ситуации облсовет будет работать в особом режиме»

Сегодня на внеочередной сессии депутаты внесли изменения в Регламент Липецкого областного Совета депутатов.

«Постановление разработано в связи с необходимостью установить иной порядок организации работы регионального парламента в случае чрезвычайной ситуации. Например, в такой, как сейчас, когда принимать решения надо безотлагательно», — пояснил спикер облсовета Павел Путилин.

В случае угрозы чрезвычайной ситуации и непосредственного возникновения ЧС порядок организации работы областного Совета и его аппарата устанавливается распоряжением председателя. Это касается работы комитетов, созыва, организации и проведения сессии областного Совета, рассмотрения законопроектов и проектов постановлений областного Совета, проектов федеральных законов по предметам совместного ведения, проектов актов Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, а также иных вопросов, отнесенных к полномочиям областного Совета депутатов.