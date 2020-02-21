Педагоги Добринского технического училища переиграли студентов в стритбол

С начала февраля в Добринском техническом училище проходит традиционный месячник спортивно-массовой работы и патриотического воспитания.

В него входит проведение классных часов, посвященных 75-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества, различные спортивные мероприятия. Так, совсем недавно на спортивной площадке детского оздоровительно-образовательного центра физкультуры и спорта п. Добринка состоялся традиционный матч по уличному баскетболу между командами преподавателей (В.А. Бутрин, К.И. Коробкин, С.А. Трусов) и студентов (А. Голанцев, Д. Шатилов, И. Какоткин).

Уже в который раз опытные педагоги оказались сильнее своих юных соперников, одержав уверенную победу со счетом 11:5. Впереди у студентов училища соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и традиционный конкурс «А ну-ка, парни!».