Педагоги допобразования удивили своим творчеством на выставке «Мастерами славится Россия»

Выставка под названием «Мастерами славится Россия» работала в стенах детско-юношеского центра «Ритм». Участники мероприятия — педагоги дополнительного образования и руководители кружков внеурочной деятельности.

— Мы её в Добринском районе проводим уже более 10 лет, — рассказывает методист ДЮЦ «Ритм» Е.А. Соболева, одна из организаторов и одновременно участниц-мастериц, — цель выставки — развитие творческой активности и профессионального мастерства, реализации творческого потенциала педагогов допобразования, а также пропаганда художественного, декоративно-прикладного и технического творчества.

76 изделий в различных номинациях (вышивка, алмазная мозаика, работа с бумагой, изделия из бисера, работа с глиной, джутовая филигрань, вязание, живопись и графика, работа с тканью и текстильными материалами, художественное оформление) вызвали, как всегда, неподдельный интерес у посетителей выставки.

— Детям и их родителям весьма интересно посмотреть на работы знакомых педагогов, — рассказывает Елена Анатольевна, — они очень эмоционально на всё реагируют, внимательно рассматривают экспонаты.

Зрители обычно задаются вопросом: где педагоги находят только время ещё и на такой труд? И всегда с уважением отмечают, что те успевают, помимо своей основной деятельности, заниматься и творчеством.

Среди постоянных участниц организатор отмечает Г.В. Зиброву из школы №2 п. Добринка, Л.А. Игуменову и З.А. Требунских из лицея, Н.В. Найдёнышеву из Мазейской школы, Н.Н. Некрасову из гимназии и педагогов детско-юношеского центра. Эти люди занимаются рукоделием постоянно для души, а не только для выставок.

Смотришь на все изделия: такая кропотливая работа. Одни экспонаты огромные, например, джутовая филигрань «Грёзы о лете» Подолиной Валентины Николаевны из Нижней Матрёнки или народный костюм, выполненный в лоскутной технике, Некрасовой Наталии Николаевны из гимназии, другие — детские игрушки Елены Валентиновны Золотухиной из Дубового, вызвавшие интерес у ребятишек, небольшие по размеру, но ценность их от этого ничуть не меньше.

В результате первые места в разных видах деятельности завоевали: Зиброва Г.В. (СОШ №2 п. Добринка), Ростовцева И.Ю. (лицей п. Добринка), Долматова Г.Е. (ДЮЦ «Ритм»), Соболева Е.А. (ДЮЦ «Ритм»), Подолина В.Н. (СШ с. Нижняя Матрёнка), Гнездилова Г.А. (ДЮЦ «Ритм»), Кочеткова И.А. (гимназия с. Ольговка), Дедяева Е.Г. (ДЮЦ «Ритм»), Некрасова Н.Н. (гимназия с. Ольговка), Золотухина Е.В. (СОШ с. Дубовое). Причём некоторые победили дважды в разных номинациях либо стали серебряными или бронзовыми призёрами.