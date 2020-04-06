Пени за неуплату коммунальных услуг начисляться не будут в период пандемии

Жители региона временно освобождаются от начисления пеней и штрафов за просрочку коммунальных платежей в период пандемии коронавируса.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов совместно с гарантирующими поставщиками электрической энергии, энергетическими предприятиями и водоснабжающими организациями принял решение приостановить начисление пени для населения и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность, а также отменить отключения ресурсов за неуплату до 10 мая 2020 года. Мера касается и той части населения, кто уже получил уведомление об отключении.

При этом обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов сохраняются. В период действия режима самоизоляции потребители могут воспользоваться онлайн-сервисами, такими как официальные сайты компаний, мобильные приложения, личные кабинеты. Передача показаний приборов учёта энергоресурсов возможна и по телефону.

Также начисление пени по оплате взносов приостанавливает региональный фонд капитального ремонта. Мера действует для всех граждан с апреля текущего года до стабилизации ситуации с коронавирусом.

Кроме того, Фонд капремонта предоставит жителям региона беспроцентную рассрочку на погашение образовавшейся задолженности по уплате взносов на капремонт сроком на один год. При этом пени на долг не будут начисляться весь период рассрочки.