Пенсионерам-опекунам с июля возобновляется индексация пенсии

Начиная с 1 июля 2020 года согласно поправкам, внесенным законодательство, пенсионеры-опекуны начнут получать страховую пенсию с учетом индексации. В Липецкой области 185 пенсионеров являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, из них размер пенсии увеличится у 103 человек, так как остальные 82 липчанина являются либо работающими пенсионерами (в соответствии с законодательством пенсия им не индексируется), либо получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсия которых индексировалась вне зависимости от факта опекунства.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, Отделение ПФР по Липецкой области актуализирует списки пенсионеров-опекунов и формирует необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций