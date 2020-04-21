Пенсионный фонд принимает заявления от семей, имеющих право на материнский капитал, на получение ежемесячных выплат по 5 тысяч рублей

Липецкие семьи с детьми до трех лет начали получать ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей. Денежные пособия родителям будут предоставлять с апреля по июнь. Как рассказали в ПФР по Липецкой области уже выдано более 17 миллионов рублей. При этом выплата производится независимо от дохода семьи на каждого ребенка и положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года.

Финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом ПФР в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации. По результатам рассмотрения принимается решение об удовлетворении или отказе. Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется в течение трех рабочих дней.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда Липецкой области. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в территориальные органы ПФР по Липецкой области можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам клиентских служб ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Сегодня Отделение ПФР по Липецкой области ведет работу по обработке заявлений от семей и осуществлению ежемесячной выплаты. Отделение ПФР по Липецкой области публикует подборку наиболее часто задаваемых вопросов, ответы на которые помогут семьям правильно заполнить заявление при обращении через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.