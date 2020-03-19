Переболевших коронавирусной инфекцией липчан выписали из больницы

Из областной инфекционной больницы сегодня выписали липчан, переболевших коронавирусной инфекцией. Лечение завершили три человека. Под наблюдением врачей они находились 14 дней.

Заболевание у липчан протекало в лёгкой форме. Улучшение состояния произошло уже в первые дни терапии. В настоящее время люди здоровы, чувствуют себя хорошо.

«На сегодняшний день выписанные пациенты полностью здоровы и не представляют никакой опасности для окружающих. С завтрашнего дня они уже готовы приступить к работе», – сообщил начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

Новых случаев заражения коронавирусом в Липецкой области не выявлено. Таким образом, в настоящее время в регионе не осталось больных коронавирусной инфекцией.