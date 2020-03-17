Передвижная выставка «Бои на Липецкой земле» проходит в областном краеведческом музее

Областной краеведческий музей подготовил передвижную выставку «Бои на Липецкой земле», посвященную 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Липецкий край внес весомый вклад в разгром немецко-фашистской Германии. Десятки тысяч жителей региона сражались в действующей армии и в партизанских отрядах, героически трудились в тылу, приближая Победу, дважды липецкая земля была оккупирована врагом, рассказали в областном краеведческом музее.

Передвижная выставка знакомит с военными операциями, проходившими на территории региона. В ее основе – материалы из фондов музея. Выставка будет экспонироваться в образовательных организациях Липецка и Липецкой области.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает руководитель области.