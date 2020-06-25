Первые жители Добринского района проголосовали по поправкам в Конституцию

В Добринском районе, как и во всей стране, сегодня открылись избирательные участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Общероссийское голосование продлится с 25 июня по 1 июля включительно. В Липецкой области уже изготовлено 928 208 бюллетеней – столько жителей региона обладает правом голоса.

В Демшинке избирательный участок открылся в 8 часов. К 9 часам свой выбор сделали 7 человек. Такими данными поделилась с редакцией председатель УИК Наталья Глотова. Не так много, но надо учитывать, что сегодня будний день, а впереди еще целая неделя, когда можно будет сделать свой выбор.

Одним из первых пришел проголосовать Владимир Лесных.

-Работаю строителем, сегодня выдался выходной, поэтому не стал тянуть, решил проголосовать сразу. Считаю, что в таком важном вопросе следует обязательно выразить свое мнение, — поделился с корреспондентом Владимир.

Голосование в условиях угрозы распространения коронавируса организовано с соблюдением всех мер предосторожности.

Вход и выход на участок разведены, чтобы люди не пересекались друг с другом.

Уже на пороге видна красноречивая надпись, в иные времена адресованная чаще водителям, чем избирателям: «Соблюдай дистанцию».

На входе избирателей встречает санитарно-технический работник. Надежда Зайцева измеряет каждому входящему температуру, проводит дезинфекцию рук, выдает маски, перчатки и индивидуальные авторучки.

Для тех, кто по каким-то причинам не может прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому. Опять же с соблюдением всех мер предосторожности и бесконтактно. Члены комиссии оставляют бюллетень, заявление о голосовании вне помещения, маску, перчатки и ручку в пакете на двери и отходят на безопасное расстояние.