Первый кредит по программе льготной сельской ипотеки выдан в Липецкой области

В одном из офисов Липецкого регионального филиала Россельхозбанка 19 марта выдан первый ипотечный кредит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Обладателем льготного кредита под процентную ставку 2,7 % годовых в сумме 1 530 000 рублей на приобретение квартиры стал сотрудник МЧС, житель города Данкова – Игорь Железниченко.

«Это волнительный момент. Мы с супругой узнали о программе развития села в прошлом году и решили обязательно воспользоваться моментом. Сами выросли в сельской местности, хотим большую дружную семью. Чтобы дети были здоровы, росли на земле, в комфорте и любили свой родной край», – рассказал Игорь Железниченко.

«Механизм льготного ипотечного кредитования в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» создан для повышения качества жизни людей на селе. В Липецком филиале приняли уже более 340 заявок на общую сумму свыше 650 миллионов рублей. Отрадно, что подавляющее большинство заявителей – семейные пары», – прокомментировал директор Липецкого филиала РСХБ Алексей Чемыхин.

В 2020 году дан старт реализации новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Повышенное внимание уделяется обеспечению сельского населения доступным и комфортным жильем. В рамках этого направления помимо уже существующих механизмов поддержки таких, как социальные выплаты на улучшение жилищных условий, с этого года жители села смогут воспользоваться новыми видами развития жилищного строительства, одним из которых является льготная сельская ипотека. Взять ипотечный кредит на строительство селяне смогут всего под 0,1-3% на срок до 25 лет в банках – участниках программы льготной сельской ипотеки.

«В регионе активно строятся новые производства и объекты социальной инфраструктуры, появляются рабочие места. Уверен, что льготная ипотека повысит уровень жизни на селе как месте, где можно комфортно жить и работать, строить планы на будущее», – подчеркнул первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев.