Петровские школьники присоединились к акции «Сад памяти»

Школьники из п. Петровский приняли участие в акции «Сад памяти». Находясь на самоизоляции в своем доме на пригородном участке, в деревне или на даче, можно высадить дерево и разместить его фотографию в социальных сетях с одним общим хэштегом #СадПамятиДома. Чтобы зафиксировать посадку дерева на сайте акции, необходимо перейти по ссылке и добавить на интерактивную карту свою геолокацию высадки дерева «Сад памяти».