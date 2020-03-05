Плавицкие борцы завоевали медали разного достоинства на областном первенстве

В Липецке прошло первенство области по вольной борьбе среди юношей 2009-2010, 2011-2012 г.р. и младше. Добринский район на них представляли 5 спортсменов со станции Плавица.

Как рассказал тренер наших борцов Игорь Дмитренко, турнир собрал более 100 участников. В итоге в копилке нашей команды — 5 наград разного достоинства, то есть все борцы в этот раз оказались, как говорят, в призах.

Бронзовым призером в весе до 37 кг стал Сергей Емашов.

Денис Корнеев (вес 25 кг), Валерий Тихонравов (вес до 35 кг) и Герман Иванов (вес до 40 кг) завоевали серебряные награды.

А вот Максим Валиков в своей весовой категории до 30 кг стал победителем соревнований.

В награду ребята получили медали и почетные грамоты. Поездка команды на соревнования оказалась возможной благодаря помощи отдела образования администрации Добринского района.