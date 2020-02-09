По 250 тысяч рублей на проект. Как в Добринском районе собираются бороться с бедностью?

Липецкая область вошла в число 8 субъектов РФ, где с декабря 2018 года началась реализация пилотного проекта по сокращению бедного населения.

На 2020-й год Добринскому району на эти цели выделено 21 миллион 127,2 тысячи рублей.

Участникам встречи представили 7 коробочных продуктов сельского хозяйства, которые помогут людям поправить свое финансовое положение.

Это: выращивание садовой земляники (ООО «Фрагария»), КРС молочное направление (2 коровы), выращивание продукции птицеводства (куры, утки) — 2 этапа, выращивание овощей в закрытом грунте (огурцы — 2 сбора), выращивание овощей в открытом грунте (чеснок), КРС молочное направление (племенная нетель), выращивание молодняка КРС (СПоК «Пищевик» 5 бычков).

Обязательным условием для получения 250 000 рублей на развитие одного из вышеуказанных проектов является регистрация гражданина в качестве самозанятого в 2020 году (бесплатно).

Список документов, необходимых для того, чтобы стать претендентом на социальный контракт: ИНН, документ, удостоверяющий личность(паспорт), заявление. По каждому из семи проектов человек, в зависимости от выбранного направления, получит на эту сумму семенной или посадочный материал, живность и молодняк, его обеспечат удобрениями и средствами ухода за растениями, мотоблоком, обеспечат гарантированный сбыт произведенной продукции и оперативный расчет за нее.

В администрации Добринского района создана рабочая группа по реализации вышеуказанных проектов. Готовится график объезда сельских территорий, где на встречах с жителями им разъяснят все нюансы.

Более подробную информацию по этому вопросу можно получить в центре социальной защиты населения по Добринскому району по адресу: п. Добринка, ул. Советская, 27. Телефон для справок 2-10-35.