Почта России продолжает работать в режиме самоизоляции

Согласно распоряжению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с 31 марта по 14 апреля объявлен режим общей самоизоляции.

Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями.

2 и 3 апреля отделения Почты России будут работать в установленном режиме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол нанесена соответствующая разметка.

Почта России предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок, латексных перчаток и санитайзеров персоналу.

В настоящее время компания просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте Почты России и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний в апреле почтальоны доставят липчанам пенсии на дом досрочно.