Почти 18 тысяч жителей области обратились в центры занятости в период самоизоляции

Служба занятости населения с апреля, когда в Липецкой области был введен режим самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции, материально поддержала около 9 тысяч жителей региона.

С первых дней периода самоизоляции сотрудники службы занятости перешли на работу в режиме онлайн. Кроме того, появился удобный федеральный сервис, который позволяет гражданам подать заявление на признание безработным, не выходя из дома, – портал «Работа в России». Для онлайн-заявки требуется только заполнить заявление и резюме.

Если все же необходим личный прием граждан, то в период самоизоляции он осуществляется по месту прописки по предварительной записи по телефонам горячей линии. В центрах по работе с населением Липецка прием ведется только дистанционно. В период самоизоляции в центры занятости региона обратилось около 18 тысяч человек.

«Но не стоит думать, что все эти люди лишились работы из-за пандемии, — рассказали в управлении труда и занятости Липецкой области. — Треть из них уволена с официальной работы в период с апреля по сегодняшний день. Это тенденция прослеживается и в других субъектах страны. Многие обратились в службу занятости только сейчас, хоть и уволены уже давно или не работали официально. Рост обращений вызван внедрением онлайн-сервиса и, конечно же, увеличением максимального размера пособия по безработице до 12130 рублей. На 11-й день после получения заявления гражданина признают безработным, и ему назначают пособие, если за это время человеку не удалось устроиться на работу».

При этом претендовать на максимальный размер пособия могут не все, уточнили эксперты. Разъяснения о его размере можно посмотреть на Интерактивном портале управления труда и занятости населения Липецкой области.

Несмотря на серьезное увеличение обращений, удалось избежать критичных сбоев в работе службы, отметили в управлении. График работы службы уплотнился из-за необходимости помогать липчанам оформлять повышенные пособия. Сейчас увеличено число телефонов горячих линий, ежедневно сотрудники управления и центров занятости отвечают почти на 1000 звонков.