Почти 400 раз реагировали на вызовы спасатели Добринского района в минувшем году

В минувшем году пожарным-спасателям Добринского района пришлось выезжать около 400 раз на различные вызовы. Это пожары, загорания сухой травы и мусора, дорожно-транспортные происшествия, а также оказание помощи населению. В 2018 году таких выездов было около 350.

Основная их часть это пожары с материальным ущербом и загорания (308 случаев). Годом ранее их было 290.

Такими данными с редакцией поделился начальник отдела надзорной деятельности по пожарному надзору по Усманскому, Грязинскому и Добринскому районам Николай Шеховцов.

— К сожалению, в 2019 году есть погибшие при пожарах — 3 человека (в 2018 был только 1 пострадавший), — констатирует Николай Васильевич. — Первый трагический случай произошел в селе Александровка (Новочеркутинское поселение), где пожар 11 ноября унес жизни двух человек. Второй — в Добринке 18 декабря на улице Назаркина, где, задохнувшись от угарного газа, погиб хозяин дома 1974 года рождения. Предварительной причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности (курение в постели).