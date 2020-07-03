Почти миллиард рублей вложат для увеличение электрических мощностей Елецкого участка ОЭЗ «Липецк»

Елецкий участок особой экономической зоны планирует увеличение мощностей электрических сетей для подключения потенциальных резидентов. На сегодняшний день на площадке семь действующих резидентов, они обеспечены электрической мощностью 10,4 МВт по III категории надежности. Развитие инфраструктуры позволит увеличить мощность до 40 МВт по II категории надежности. Общая сумма вложений с 2020 по 2022 составит 985 млн рублей.

Необходимость подключения дополнительных сетей обусловлена большим интересом к Елецкому участку особой экономической зоны со стороны потенциальных резидентов. Именно поэтому управляющая компания развивает инженерную инфраструктуру на опережение, на десятилетия вперед. Это позволит обеспечить максимально комфортную инвестиционную среду для строительства нового и развития существующего производства резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк».

«Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы предлагаем инвесторам достойные условия для ведения бизнеса. И мы рады, что они выбирают для своего производства особую экономическую зону «Липецк», которая неоднократно подтверждала, что является одной из лучшей в стране».

«На сегодняшний день управляющая компания ведет самую активную работу по развитию инфраструктуры как Грязинского, так и Елецкого участков. Каждый новый инвестор, приходящий в регион изначально должен быть обеспечен всеми необходимыми мощностями. Наша задача, предлагая участок, обеспечить его коммуникациями «под ключ». Мы уверены, что та работа, которую мы ведем, делается на перспективу и с опережением» — отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев.