Под знаком «королевы полей»

Во время визита в США руководитель СССР Н.С. Хрущев, наслышанный о достижениях тамошних кукурузоводов, с большим желанием принял приглашение посетить фермерские хозяйства в штате Айова. Побывав на одном из них, он был настолько очарован увиденным, о чем, не скрывая своего восторга, незамедлительно сообщили ведущие телеканалы нашей страны.

С возвращением Хрущева на Родину началась поистине всенародная кукурузная эпопея. С высоких трибун раздавались призывы внедрять посевы этой культуры чуть ли не до Заполярья, саму кукурузу прозвали «королевой полей». Не осталась в стороне и наша газета.

Никто не будет спорить, что Новый год — один из любимейших народных праздников. В советское время новогодний номер готовился в горячих спорах всем творческим коллективом. Предлагались новые темы, новые формы их подачи. Старались публиковать как можно больше заметок и зарисовок, стихотворений, здравиц в честь победителей социалистического соревнования. Вот и в номере от 1 января 1961 года под общим заголовком «Творцы изобилия» в числе новаторов производства был назван кукурузовод совхоза «Петровский» Юрий Ершов. Ему были посвящены вот такие строки:

Дружа — и крепко — с кукурузой,

Он так заботился о ней,

Что выглядит она на деле

Принцессой доброю полей.

Праздничный номер получился живой, интересный. Только вот читателей смутило необычное оформление первой страницы. Раньше как было — на самом видном месте — Кремлевская башня с курантами, которые, как и положено, показывали наступление полуночи, то есть Нового года. Или неразлучная пара — Дед Мороз со Снегурочкой. А тут вместо привычных атрибутов — кукурузный початок с блюдом, демонстрирующим изобилие, конечно же, благодаря «королеве полей» (редакционные умельцы постарались).

И весь последующий год кукурузная тема не сходила с газетных колонок. Тут и повышенные социалистические обязательства, и практические советы ведущих специалистов, и обмен передовым опытом… И, конечно же, все агротехнические этапы: от предпосевной обработки почвы и сева до уборки урожая и заготовки его впрок.

В последующем за фактически насильственное внедрение кукурузы Никиту Сергеевича за глаза прозвали «кукурузным», обвинив чуть ли не в самодурстве…

Да, перегибы были. Но те, кто работал в послевоенные годы и позднее, помнят, какая бескормица часто случалась в колхозах района. Среди зимы заканчивались фуражные запасы и, чтобы хоть как-то спасти скотину, с конюшен и коровников дочиста сдирали соломенные крыши. В нашем колхозе «Новый быт» (с. Чуевка) отощавших, не стоявших на ногах коров, привязывали веревками к стропилам.

А кукуруза постепенно завоевала свое место под солнцем. Научились выращивать высокие урожаи на зерно и «зеленку». «Зеленку» скармливали в скотных летних лагерях, а на зиму закладывали силос — в бетонированные траншеи, а когда они заполнялись, прямо на окраинах полей формировали курганы, утрамбовывая скошенную массу гусеничными тракторами.

Кукуруза стала спасительницей общественного животноводства. Свой вклад в это дело внесла и районная газета. Заведующий отделом сельского хозяйства редакции Григорий Назарович Ткаченко в торжественной обстановке был награжден значком «Знатный кукурузовод».

Валерий ВОЛОКИТИН.