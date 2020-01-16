Подготовка к «Лыжне России» идет полным ходом в Липецкой области

В Липецкой области активно идет подготовка к одному из самых любимых зимних спортивных праздников «Лыжня России». Он пройдет 8 февраля на базе отдыха «Алые паруса», которая находится в селе Пады в Липецком районе.

На старт выходят любители, профессиональные спортсмены, ветераны спорта и целые семьи. Дистанции соревнований традиционные: 5 км для детей и 10 км для взрослых. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат в награду медали и дипломы Минспорта России, победителям соревнований вручат кубки.

«Лыжня России» проводится ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей региона к регулярным занятиям физической культурой.