Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее убранство

В предновогодние дни специально созданная комиссия проехала по всей территории Добринского района и посмотрела, как сельские поселения подготовились к главному зимнему празднику. Оценку увиденному давали заместители главы Добринского района Виктор Каковкин, Олег Малыхин и начальник отдела ЖКХ Василий Провоторов. А уже по итогам объезда определялись победители традиционного конкурса на лучшее новогоднее убранство.

Как показала практика предыдущих лет, из года в год лидерами по креативу в новогоднем убранстве своих территорий были Новочеркутинский, Богородицкий, Демшинский, Талицкий и некоторые другие сельсоветы. В этот раз к ним подтянулись остальные, кто в прошлые годы на общем фоне выглядел несколько бледновато. Но обо всем по порядку.

Объезд начали с Петровского сельского поселения. Здесь украшены все без исключения объекты соцкультбыта и административные здания. Местный глава Николай Лычкин, посетовав на скудный бюджет, рассказал, что коллективам учреждений пришлось немало постараться, чтобы создать новогоднее настроение для своих односельчан. Особо выделяется административное здание ООО «Петровский Агрокомплекс». Поддержали хорошее начинание и сами жители: по улицам поселка приятно проехать — петровцы не пожалели сил на украшение своих домовладений.

Новочеркутинцы, как всегда, не ударили в грязь лицом. Вдобавок ко всему здесь засверкали разноцветными огоньками хоккейная коробка, ели у административного здания и даже … песочница. Привлекают взгляд олени и цифры «2020». Кстати, эти животные в нынешнем году распространились по всему району. Их устанавливают и у административных зданий, и у частных домов. Красиво!

К главам Пушкинского, Хворостянского и Дубовского поселений, закупившим немалое количество гирлянд, была одна просьба: проявлять больше выдумки при украшении территории.

Еще на подъезде к селу видно здание Ольховского Дома культуры, сверкающего разноцветными огоньками. А вот ёлку жителя Нижней Матренки Николая Анисимова конкурсная комиссия назвала лучшей среди домовладений района. Напомним, мужчина каждый год украшает высоченную красавицу у своего дома на радость всем односельчанам.

Казалось бы, чем еще может удивить Богородицкое поселение, где буквально нет такого уголка, что не блестел и не сверкал бы? И, тем не менее, местному главе Александру Овчинникову удалось поразить воображение не только жителей и гостей Плавицы, но и членов комиссии. Впрочем, как и его коллегам: Александру Двуреченских из Демшинки, Николаю Тимиреву из Мазейки и Александру Кондратову из Тихвинки. Что и было отражено при подведении итогов.

ИТОГИ

Итак, первое место и приз в 50 тысяч рублей заслуженно присудили Богородицкому сельскому поселению, второе и по 15 тысяч соответственно — Новочеркутинскому и Демшинскому, а третье с 10 тысячами отдали тихвинцам и мазейцам.

В конкурсе на лучшее новогоднее убранство административных зданий п. Добринка места и призовые распределились так: районный Дом культуры (50 тысяч рублей), школа №2 (30 тысяч рублей), поселковая администрация (20 тысяч рублей).