Подведены итоги работы областного управления лесного хозяйства за 2019 год

За последнюю пятилетку, благодаря проводимой в лесничествах профилактической работе по сохранению зеленых насаждений, в Липецкой области в огне не погибло ни единого дерева. Лесоводы хорошо помнят, как 10 лет назад пожары уничтожили в регионе 6,2 тысячи гектаров лесов. На раскорчевку горельников и посадку новых деревьев ушло восемь лет, сообщает «Липецкая газета».

Исчезнувшие в огне сосновые боры теперь полностью восстановлены. Но печальный опыт жаркого лета 2010-го и тяжелый труд по ликвидации его последствий заставил во многом пересмотреть отношение к пожаробезопасности. И это дало результат, подчеркнул первый вице-губернатор Николай Тагинцев на совещании по подведению итогов работы областного управления лесного хозяйства за 2019-й год.

Предупреждению лесных пожаров во многом способствовало приобретение на бюджетные деньги современной спецтехники, и выполнение мероприятий национального проекта «Экология», реализация которого в Липецкой области находится под личным контролем главы региона Игоря Артамонова.

«Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Липецкий край малолесист, зеленые насаждения занимают менее 9% его территории. Поэтому посадке молодых рощ и дубрав уделяется особое внимание. В 2019 году 430 гектаров земли было засажено новыми деревьями, отмечалось на коллегии регионального ведомства.

С 2019 года в Липецкой области реализуется региональный проект «Сохранение леса». Его цель —полное восстановление к 2024 году всех срубленных деревьев. На выполнение этой задачи в регионе работают 16 питомников, где ежегодно выращивают 12 миллионов саженцев. Также планируется масштабная расчистка лесов от валежника.

Городские леса в минувшем году расширились на 50 гектаров, почти на 200 гектарах прошли санитарно-оздоровительные мероприятия по приведению зеленых насаждений в порядок.

Недавнее решение депутатов регионального парламента предполагает создание вокруг областного центра зеленого лесопаркового пояса площадью 4777 гектаров. Это будет новый вид защитной и охранной зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.

На итоговом совещании особо подчеркивалось, что в последние годы производственная программа лесной отрасли Липецкой области выполняется в полном объеме по всем направлениям хозяйственной деятельности — по лесовосстановлению и защитному лесоразведению, рубкам ухода за лесом, санитарно-оздоровительным мероприятиям и охране зеленых насаждений.