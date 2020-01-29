Подвиги героев Великой Отечественной войны увековечат в рамках граффити-акции «Портрет памяти»

Многоэтажные дома в регионе украсят граффити к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области. Акцию по нанесению монументальных настенных изображений в рамках реализации программы капитального ремонта к знаменательной дате в истории России запустило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта.

В Год памяти и славы, объявленный Президентом России, в стране реализуются масштабные проекты по сохранению исторической памяти. Региональные операторы капитального ремонта также примут в них участие, увековечив подвиги героев Великой Отечественной войны в рамках граффити-акции «Портрет памяти», рассказали в пресс-службе Минстроя. Финансовая поддержка проекта осуществляется за счет спонсорских средств, взносы на капремонт для этих целей не используются.

Фонд капитального ремонта Липецкой области присоединился к акции и планирует создать граффити с изображением советского летчика и участника спасения экипажа парохода «Челюскин» Михаила Водопьянова. Сейчас определяется адрес многоквартирного дома, на котором уже в этом году появится арт-объект.

Автором арт-проекта стала победитель конкурса детского рисунка Софья Сметанина. В декабре прошлого года Липецкий ФКР провел масштабный конкурс детского рисунка, одной из главных тем которого стала «Память о Великой Отечественной войне». Еще одно граффити в честь 75-летия Победы будет нанесено на первую высотку города Липецка на улице Яна Берзина.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.