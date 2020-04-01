Полицейские патрулируют улицы Добринки, чтобы люди не слонялись бесцельно

Добринка опустела. Ощущение общей тревожности, но паники, к счастью, нет. На органы внутренних дел возложен контроль за соблюдением мер самоизоляции жителями нашего района. Ежедневно во всех населенных пунктах на улицы выходят дежурить патрули (участковые, сотрудники патрульно-постовой службы и других подразделений). Их задача — выявление граждан, которые бесцельно находятся на улице в нарушение установленных требований.

На первый раз таким лицам выносится предостережение. Если они попадут в поле зрения сотрудников полиции вторично, то будут привлечены к административной ответственности по ст. 19.3 и 19.4 КоАП РФ. Штраф — от 500 до 1000 рублей. Но буквально во вторник Госдума предложила за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ввести серьезные штрафные санкции.

Полиция ежедневно мониторит ситуацию, начиная с 28 марта. За это время количество людей на улицах уменьшилось в несколько раз, выписано порядка 20 предостережений для тех, кто при разговоре с полицейскими не мог назвать уважительную причину для своего пребывания на улицах поселка.

Кто-то говорил, что вышел в магазин за продуктами, но при этом нес в пакете бутылки с пивом, кто-то отправился в гости к другу, живущему на другом конце поселка… Это нарушение режима самоизоляции. К нему же можно отнести посещение кладбища.

Кстати, поток автомобилей в районе хотя и снизился, но появилось много транспорта с номерами других регионов. Только во вторник было остановлено 27 таких автомобилей. Обо всех случаях незамедлительно сообщается медикам, которые берут приезжих на контроль.

ВНИМАНИЕ!

Пожилым людям старше 60 лет КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается появляться на улице даже по уважительным причинам. Тем из них, кто проживает одиноко и нуждается в посторонней помощи, нужно обращаться в свои сельские администрации.